Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü - Haberler
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Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı öne sürülen sürücünün neden olduğu kazada 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Eyüp'te kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı öne sürülen sürücünün neden olduğu kazada 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan hafriyat kamyonu şoförü hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 09.30 sırasında Eyüp Kemerburgaz istikameti Odayeri Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JN 7558 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü yan yoldan ana yola çıkmak isterken, kırmızı ışıkta geçmeye çalıştığı öne sürülen Bedir Küçükesnaf yönetiminde 19 KE 090 plakalı hafriyat kamyonuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bedir Küçükesnaf yönetimindeki hafriyat kamyonu ise karşı yönden gelen Bilal Özkan yönetiminde olan 34 PL 736 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Ardından çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, araç içerisinde sıkışan sürücüyü kurtardı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Yaşadığı kaza şokunu gözyaşlarıyla anlatan Bilal Özkan, "Kırmızıda duruyordum. Karşıdan gelen araba da kırmızıda geçti. Beyaz araba için yeşildi o çıkıyordu. Ona vurdu. O da geldi bana vurdu. Bende bir şey yok. Onu anlatmak zor. Kaza anını yaşamak lazım" dedi.

Kural ihlali yaptığı iddia edilen kamyon sürücüsü Bedir Küçükesnaf ise, "Ben bu aracın sahibiyim. Onun peşinden geliyordum. Yan yoldan gelip o benim direkt önümü kesti. Ne hissedeyim ben? Önümü kesti direkt ben ne yapayım yani. Allah'a çok şükür biz de bir şey yok" diye konuştu.

Öte yandan kaza nedeniyle yol geçici olarak trafiğe kapatılınca uzun araç kuyruğu oluştu. Araçların olay yerinden çekilmesinin ardından ardından trafik normale döndü. - İSTANBUL

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

Eyüp'te 3 hafriyat kamyonu birbirine girdi: Faciadan dönüldü

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