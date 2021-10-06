Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı.

GAZİANTEP (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katıldığı fuarda Kayseri Büyükşehir Belediyesi standı büyük ilgi görürken, davetlilere pastırma ikram edildi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ev sahipliğinde gerçekleşen fuarda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ile farklı illerden gelen büyükşehir ve ilçe belediye başkanları yer aldı. Başkan Büyükkılıç, beraberindeki heyet ile birlikte fuar öncesi Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ziyaret ederek, İstiklal Savaşı'nda kahramanca verilen mücadelenin anlatıldığı Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'ni ilgiyle gezdi. Büyükkılıç, günün anısına duygu ve düşüncelerini belirttiği ziyaretçi defterini de imzaladı. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı düzenlendi. Başkan Büyükkılıç, Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleşen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı 2021 ile Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte katıldı. Fuarda Kayseri de yerini alırken, kadim kent Kayseri'nin akıllı şehircilik ve bilişim alanında yapılan projeler ve hizmetler katılımcılara tanıtıldı. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret ederek, burada kendilerine gastronomi kenti Kayseri'nin meşhur pastırmasından ikram edildi.

Öte yandan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldığı fuarda Kayseri standını gezerek, davetlilere pastırma ikram etmeyi ihmal etmedi. EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, 6-9 Ekim tarihlerinde Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenleniyor. İlk olarak Gaziantep'te sonrasında Anadolu'nun farklı coğrafyalarına yayılacak fuarda şehircilik ve belediyecilik anlayışı için ortaya konulmuş yenilikler ve gelişmeler sergilenecek. - KAYSERİ

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Aleyna Tilki Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Muslera Serdar Aziz Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri İlham Aliyev Mustafa Şentop
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda Kayseri pastırması tanıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:11:52. #1.13#