Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Aydın'daki evinde ölü bulunan Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'daki evinde ölü bulunan Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi.

Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın Tuncalı, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan hakim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Hakim Tuncalı Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan, "Sevdiğimiz kişiyi kaybetmek yaşam boyu hüzün ve özlem oluşturur. Biz de bu hüzün ve her geçen gün artacak özlemle şu anda iç içeyiz. Yargı camiası içerisinde kendisinin özellikle bilgisinden, bilge kişiliğinden, tecrübesinden, zekasından, kısacası her konudaki üstün vasıflarından yararlandığımız gibi, günlük hayatımızda da iyiliğiyle, yardımseverliğiyle, sempatikliğiyle sayın hakimimiz Aydın Tuncalı kalplerde yer edinen ve akıllara kazınan birisi olarak kalacaktır" dedi.

Duygusal anların yaşandığı törende Ayhan'ın konuşmasının ardından, Tuncalı'nın naaşı Muğla'nın Ortaca ilçesine yolcu edildi. Hakim Tuncalı'nın cenazesinin yarın Ortaca'da defnedileceği öğrenilirken, törene; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok sayıda hakim, savcı, avukat ve Tuncalı'nın yakınları katıldı. - AYDIN

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar
Magazin
Spor Lewis Hamilton Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Şentop Ferdi Kadıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 13:21:58. #1.13#