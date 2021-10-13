Evinde ölü bulunan hakim Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'daki evinde ölü bulunan Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın Tuncalı için Aydın Adliyesi önünde resmi tören düzenlendi.

Aydın Vergi Mahkemesi Hakimi Aydın Tuncalı, dün akşam saatlerinde Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan hakim ve savcıların ikamet ettiği Adalet Sitesi'ndeki evinde ölü olarak bulundu. Hakim Tuncalı Aydın Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törende konuşan Aydın Vergi Mahkemesi Başkanı Zülküf Zeren Ayhan, "Sevdiğimiz kişiyi kaybetmek yaşam boyu hüzün ve özlem oluşturur. Biz de bu hüzün ve her geçen gün artacak özlemle şu anda iç içeyiz. Yargı camiası içerisinde kendisinin özellikle bilgisinden, bilge kişiliğinden, tecrübesinden, zekasından, kısacası her konudaki üstün vasıflarından yararlandığımız gibi, günlük hayatımızda da iyiliğiyle, yardımseverliğiyle, sempatikliğiyle sayın hakimimiz Aydın Tuncalı kalplerde yer edinen ve akıllara kazınan birisi olarak kalacaktır" dedi.

Duygusal anların yaşandığı törende Ayhan'ın konuşmasının ardından, Tuncalı'nın naaşı Muğla'nın Ortaca ilçesine yolcu edildi. Hakim Tuncalı'nın cenazesinin yarın Ortaca'da defnedileceği öğrenilirken, törene; Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtça Eker, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, çok sayıda hakim, savcı, avukat ve Tuncalı'nın yakınları katıldı. - AYDIN