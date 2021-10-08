Evi ve samanlığı yanan aileye ziyaret - Haberler
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Evi ve samanlığı yanan aileye ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Evi ve samanlığı yanan aileye ziyaret

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçtiğimiz gün evi ve samanlığı yanan Mustafa Avcı'yı ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, geçtiğimiz gün evi ve samanlığı yanan Mustafa Avcı'yı ziyaret etti.

Yangın, geçtiğimiz gün Bilecik merkeze bağlı Selbükü köyünde meydana gelmişti. Mustafa Avcı (60) ve eşi Remziye Avcı'ya (59) ait evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler bir anda evi sardı. Yangında ev ve evin altında ağır kül olmuştu. Yaşanan acı olay sonrası Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ve Söğüt İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Yakar Mustafa Avcı'ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Selbükü Köyü Muhtarı Ali Ekin'den bilgi alan İl Müdürü Yoldaş, "Valimizin önderliğinde bizlerde çalışmalarımızı sürdürerek, köy halkımız ve üreticilerimiz ile birlikte imece usulü yardımı ile üreticimizin mağduriyetini gidermeye çalışacağız. İl Müdürlüğümüz personeli tutanaklarını tutarak hasar tespit çalışmalarını yapmış bulunmaktadır. Bizlerde üreticimizin yanında olduğumuzu belirtmek üzere kendini ziyaret ettik. Üreticimize tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi. - BİLECİK

Evi ve samanlığı yanan aileye ziyaret

Evi ve samanlığı yanan aileye ziyaret

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