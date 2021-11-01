Son dakika haberleri! Evden kaçan Van kedisi ağaçta mahsur kaldı, itfaiye kurtardı

Malatya'da evden kaçarak çıktığı ağaçta mahsur kalan kulağı duymayan Van kedisi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeşilyurt ilçesi Gazi Mahallesi'nde evden kaçan ve kulağı duymadığı öğrenilen Van kedisi, çıktığı ağaçta mahsur kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden indirmek için çalışma başlattı. Sevimli kedi uzun uğraşlar sonrasında ağaçtan indirilerek sahibine teslim edildi.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

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