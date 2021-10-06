Etli fajita nasıl yapılır? En güzel tarifi! Etli fajita malzemeleri nelerdir?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Etli fajita tarifi oldu. Peki en güzel Etli fajita yemek tarifi nasıldır? Etli fajita yemeği nasıl yapılır? Etli fajita için gerekli malzemeler nelerdir? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ETLİ FAJİTA TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

400 gram dana bonfile

2 adet kırmızı soğan

1 adet yeşilbiber

1 adet kırmızıbiber

1 adet sarı biber

1 yemek kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

ETLİ FAJİTA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Etleri, biberleri ve soğanları hemen hemen aynı boyda olacak şekilde uzun uzun doğrayın.

Derin bir tavayı zeytinyağı ile hafif yağlayıp, bütün malzemeleri soteleyin.

Güveç veya ısıya dayanıklı porselen bir kabı kısık ateşte ocağa yerleştirin. Tereyağını ilave edin ve erimesini bekleyin.

Eriyen tereyağının üzerine etleri, biberleri ve soğanları ilave edin.

Lavaşları üzerine kapatıp, iyice ısınmasını bekleyin. Dikkatlice ocağın üzerinden alıp servis edin. İşte bu kadar

ETLİ FAJİTA TARİFİNİN PÜF NOKTASI



Etlerin en az 1 gün dinlenmesi için buzdolabında bekletin. Hafif zeytinyağı ve sarımsakla bekletirseniz aromasını kuvvetlendirirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.





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