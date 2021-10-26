Eşrefpaşa Hastanesi çalışanlarına saldırı protesto edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde iki güvenlik personeli darp edildi. Acil Servis'e enjeksiyon yaptırmaya gelen hasta N. D. tarafından yapılan saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Olayı kınayan kurum yönetimi ve çalışanlar hastanede emniyet personeli görevlendirilmesini istediklerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görev yapan güvenlik personeli, Acil Servis'te darp edildi. Bugün öğle saatlerine doğru enjeksiyon yaptırmak için Eşrefpaşa Hastanesi'nin Acil Servis'ine gelen 47 yaşındaki N. D., işlemin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt'a saldırdı. Caner İrat kafasından aldığı darbe nedeniyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadı. Olayla ilgili hastane yönetiminin şikayette bulunmasının üzerine soruşturma başlatıldı.

Şiddete karşı direneceğiz

Saldırının ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, Eşrefpaşa Hastanesi Acil Servisi önünde bir basın açıklaması yaptı. Başhekim Op. Dr. Demirel, "Her seferinde sağlık çalışanlarına yapılan şiddete karşı direneceğiz. Biz hiç tanımadığımız kişilere canımız pahasına hizmet etmeye çalışıyoruz. Kimsenin de bize, bu kutsal görevi yapan hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkı yok" dedi. Demirel, "Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışmaları yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun" diye konuştu.

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