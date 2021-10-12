Espiye ilçe Kaymakamı Tengir, gençlik merkezinde incelemede bulundu

Espiye Kaymakamı Taner Tengir, yapımı tamamlanan gençlik merkezini ziyaret etti.

Binayı gezen Tengir, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Tolga Cebeci'den bilgi aldı.

Tengir, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez için arazinin Espiye Belediyesi tarafından tahsis edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yapımı tamamlanan gençlik merkezinde spor salonu, müzik odası, resim atölyesi, el sanatları atölyesi, kütüphane, eğitim salonu, internet odası, bilgisayar odası, iki derslik, antrenörler ve gençler için soyunma odaları yer alıyor. Projede halı saha, tiyatro alanı da bulunmakta. Gençlik merkezimizin yakın zamanda resmi açılışını da gerçekleştireceğiz."