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Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

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Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan ve kontrol altını alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bulunan bir ambalaj fabrikasında çıkan ve kontrol altını alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde'de bulunan bir ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Fabrika içerisindeki depoda bulunan atık kağıt balyalarının tutuşmasıyla büyüyen yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma çalışması yaptı.

Yangını söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme aracının (arasöz) yanı sıra OSB ve Eskişehir itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip de katıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/İHA)

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

Eskişehir OSB'deki yangın kontrol altına alındı

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