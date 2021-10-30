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Eskişehir'de nöbetçi noter yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eskişehir'de nöbetçi noter yoğunluğu

Eskişehir'de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.

Çamlıca mahallesinde bulunan 10. Noterlikte özellikle araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu nöbetçi olması nedeniyle işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler noterliğe akın etti. Noterliğin içinde ve bina önünde oluşan kalabalık, görenleri hayrete düşürdü. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı da görüldü. - ESKİŞEHİR

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