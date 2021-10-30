Eskişehir'de nöbetçi noter yoğunluğu

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de hafta sonu faaliyet gösteren nöbetçi noterlikte yoğunluk oluştu.

Çamlıca mahallesinde bulunan 10. Noterlikte özellikle araç alım-satımı yapmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Hafta sonu nöbetçi olması nedeniyle işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler noterliğe akın etti. Noterliğin içinde ve bina önünde oluşan kalabalık, görenleri hayrete düşürdü. Sıra bekleyen vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı da görüldü. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet