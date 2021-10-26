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Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir kişi otomobilinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde otomobil içerisinde bir kişinin hareketsiz vaziyette olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, otomobil sürücüsü Yücel Çelik'in (50) öldüğünü belirledi.

Çelik'in cesedi, polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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