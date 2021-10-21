Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı - Haberler
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Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Haberler | Güncel
Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesindeki bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini duyurdu.

Tepebaşı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde faaliyet gösteren bir banka şubesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmete 4 gün ara verdiklerini açıkladı. Banka şubesinin kapısına asılan bilgi notunda "Şubemiz 21 Ekim 2021-25 Ekim 2021 tarihleri arasında yurt genelinde yaşanan Covid-19 tedbirleri kapsamında hizmet veremeyecek olup, işlemlerimiz Eskişehir Bağlar şubemizden devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz" ifadeleri yer aldı


Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Eskişehir'de bir banka şubesi koronavirüs nedeniyle kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Hakan Türktan - Son Dakika Haberleri
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