Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan vefatının birinci yılında Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

İSTANBUL (AA) - Eski Ak Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan vefatının birinci yılında Şişli Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında törenle anıldı.

Esayan'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine ailesi, Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Ermeni cemaatinin önde gelen isimleri ile AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ahmet Hamdi Çamlı ve Abdullah Güler, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Ahmet Selim Köroğlu, Ayşe Nur Bahçekapılı, Mehmet Uçum ve Ayhan Ogan, AK Parti Şişli İlçe Başkanı Gökhan Yüksel ve AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanı Yıldırım Turan katıldı.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan törende yaptığı konuşmada Esayan'ın uzun yıllar kendisiyle birlikte kilisede çalıştığını, üretkenliği ve ahlakıyla dünyaya çok güzel izler bıraktığını, iyilikleriyle hatırlanmaya devam edeceğini söyledi.

Markar Esayan'ın 51 yıllık ömrünü üretkenlikle doldurduğunu anlatan Maşalyan, "Yazardı, kitaplar kaleme aldı, makaleler yazdı. Televizyonlarda konuştu, fikirleri ses getirdi. Öyle ki siyaset merdiveninin basamaklarını bir bir tırmandı. AK Parti kurmaylarından biri oldu. Hayırlı hizmetler yaptı. Hem kendi cemaati olan Ermenilere hem de bu ülkeye. Kendisi iyi bir insandı ve iyilikler için mücadele etti." dedi.

Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika gündem: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (3)

 Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 2-8 Ekim verilerine göre, 100 bin kişide haftalık Kovid-19 vaka sayısı Ankara'da 356,49, İstanbul'da 274,98, İzmir'de...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı İdo Tatlıses
Spor Müge Anlı Burak Yılmaz Fernando Alonso Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Gazeteler Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski AK Parti Milletvekili Markar Esayan kabri başında anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 17:06:30. #1.13#