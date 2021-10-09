Eser Yenenler kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Eser Yenenler kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi!

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Eser Yenenler kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi!

Bugün Şarkılar Bizi Söyler programı konuklarından birisi Eser Yenenler oldu. Bunun ardından izleyiciler, Eser Yenenler kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi! merak etti. İşte Ege Eser Yenenler'in hayatı, kariyeri ve biyografisi...

Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Peki, Eser Yenenler kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği nedir? İşte bilgiler... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler (d. 14 Şubat 1984, Bursa), Türk oyuncu ve sunucudur.

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da doğdu. İlk ve ortaokulu doğduğu Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Bursa'da, Gazi Anadolu Lisesinde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. İki ablası vardır. 6 yaşındayken babası ölmüştür.

KARİYERİ

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2004 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. 2018'den 2019'a kadar TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmuştur. 2020 yılında Kanal D'de konuk sunucu olarak katıldığı Çok Güzel Hareketler 2 adlı programda devam etmek isteyince sunucu Yılmaz Erdoğan'ın da film çalışmaları başlayınca Erdoğan, sunuculuğu devretmiştir. Hâlen programı sunmaya devam etmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Eser Yenenler kimdir? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Eser Yenenler'in hayatı ve biyografisi! - Haberler
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