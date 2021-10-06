ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU - Haberler
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ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENYURT'ta, sahibinin şarjda bıraktığı cep telefonun patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - ESENYURT'ta, sahibinin şarjda bıraktığı cep telefonun patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Esenyurt Atatürk Mahallesi Kırlangıç Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın son katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, Seven Açıkbaş'ın şarjda bıraktığı cep telefonu patlayarak alev aldı. Alevler kısa sürede daireyi kaplarken, ev sahibi çocuğu ile evden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, apartmanın son katında bulunan dairelerde hasar meydana geldi.

"BATARYA ISINDIKTAN SONRA BİR PATLAMA OLMUŞ"

Mustafa Gökmen, "Telefonunu şarjda bırakmış. Batarya fazla ısınmış. Batarya ısındıktan sonra bir patlama olmuş. O da panik hali ile söndürmeye çalışmış ama önce çocuğu dışarı çıkarmış. Alevler de büyümüş." dedi.

ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU

ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU

ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU

ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU

ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU
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Haber: ESENYURT'TA ŞARJDA BIRAKILAN TELEFON YANGINA NEDEN OLDU - Haberler
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