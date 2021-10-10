İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ 2 TIR HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI - Haberler
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İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ 2 TIR HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ 2 TIR HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ / İstanbul DHAEsenyurt'ta park halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Ertan KILIÇ/ İstanbul DHA

Esenyurt'ta park halindeki TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'daki yangın park halindeki başka bir TIR'a daha sıçradı. TIR'lardan biri kullanılamaz hale gelirken diğer TIR'da hasar meydana geldi.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi, Sıdıka Cebecioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan 34 TF 8127 plakalı TIR'ın kupa kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 13 KD 836 plakalı TIR'ın dorsesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan TIR'ları kısa sürede söndürdü. Yanan TIR'lardan biri kullanılamaz hale gelirken diğerinde ise hasar meydana geldi. TIR'ların yanma anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

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Haber: İSTANBUL-ESENYURT'TA PARK HALİNDEKİ 2 TIR HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR NEDENLE ALEV ALEV YANDI - Haberler
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