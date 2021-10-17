Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'nde vatandaşlar Adıyaman'ın eşsiz 3 lezzetine doydu.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER Belediyesi tarafından düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'nde vatandaşlar Adıyaman'ın eşsiz 3 lezzetine doydu. Festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi.

Esenler Dörtyol Meydanı'nda düzenlenen Nar, Badem ve Çiğ Köfte Festivali'ne Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu yıl 5. kez düzenlenen festivalde, Adıyaman ile bütünleşen çiğ köfte, işin ustaları tarafından dev tepsilerde yoğrularak vatandaşlara ikram edildi. Çiğ köfteden köprü yapan ustalar, yine Adıyaman'ı simgeleyen nar, badem ile çeşitli tasarımlar yaptı. Türk Halk Müziği'nin sevilen ismi Kahtalı Mıçe'nin konser verdiği festivalde Ramazan Garipses, Haşim ve Gülistan Tokdemir ile Harfane Grubu da Adıyaman yöresine özgü türküler seslendirdi.

'GENKÇ KUŞAĞIN DEĞERLERİYLE İFTİHAR ETSİN'

Esenler 'de farklı yörelere ait lezzetlerin festivallerini düzenlediklerini söyleyen Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu festivalin amacını şu sözlerle anlattı:

'Pandemiden dolayı yapamadık. Nar ve bademin mevsimi. Çiğköfte sonbahar mevsiminde ayrı bir lezzetli oluyor. Genç kuşağın yöresel lezzetleri tatması ve kendi değerleriyle iftihar etmesi gerektiğini düşünüyoruz. İstanbul bir mega kent yaşayan kardeşlerimizin kendi yöresel geleneksel değerleri bilmesi açısından da bu festivaller önemli. Bu projemiz 13 yıldır devam ediyor. Bundan sonrada devam edecek.'

Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Angela Merkel Süleyman Soylu Şahap Kavcıoğlu
Magazin Edis Tarkan Demet Akalın Tamer Karadağlı
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Murat Kurum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Esenler'deki festivalde 5 ton çiğ köfte, 15 ton nar ve 1 ton badem ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:49:30. #1.17#