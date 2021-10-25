Esenler'de 'Sağlık için Pedalla' etkinliği düzenlendi

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - Esenler Belediyesi, Esenler 'de yaşayan orta yaştaki kadınlara yönelik bisiklet sürme etkinliği düzenledi. Etkinlikle hareketsiz yaşam sonucu meydana gelen hastalıkların önüne geçmek hedefleniyor.

Esenler Millet Bahçesi'nde düzenlen etkinliğe Esenler'de yaşayan 40 yaş üzeri, daha önce hiç bisiklete binmemiş 25 kadın katıldı. Bisiklet kullanmayı bilmeyen kadınlar, 'Sağlık için Pedalla' etkinliği için kendilerine özel temin edilen üç tekerlekli bisikletlerle, bisiklet kullanabilen ama bisikleti olmayan kadınlar ise iki tekerlekli bisiklet kullandı.

Her pazartesi düzenlenecek olan etkinliğe katılan kadınlar düzenlenen organizasyondan çok memnun olduklarını söylediler.

'SAĞLIK İÇİN PEDALLA DİYORUZ'

Etkinlik hakkında bilgi veren Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar şunları söyledi:

'Kadınlarımıza yönelik bisiklet sürme etkinliği hazırladık. Bu etkinlikteki amacımız 40 yaş üstü kadınların hareket etmelerini sağlamak. Daha önce hiç bisiklete binmeyen ya da binmeyi bilip imkan bulamayan kadılar için pazartesi günleri bu etkinliği düzenleyeceğiz. Kadınların bu etkinliğe katılabilmek için randevu almaları yeterli. Esenler'de yaşayan kadınların hem çocukluklarına dönmelerini hem de sağlıklarını korumalarına yardımcı olmak istedik. Her pazartesi 25 kadın bu etkinlikten faydalanabilir. Bebekli kadınlar için pusetli bisikletimiz var. Daha önce hiç bisiklete binmeyen kadınlar için üç tekerlekli bisiklet bulunduruyoruz. Kadınların hem ruhuna hem de fizik sağlıklarını korumaları için bu etkinliği düzenliyoruz. Sağlık için pedalla diyoruz.'

'AZ DA OLSA KENDİMİZE ZAMAN AYIRDIK'

İlk defa bisiklet kullanan 48 yaşındaki Songül Korkmaz, 'İlk defa bisiklet kullanacağım için çok heyecanlıyım. Bu etkinliğin güzel geçeceğini düşünüyorum. Biz kadınlar için güzel düşünülmüş bir organizasyon. Evde çocuklarla ilgilendiğimiz için kendimize zaman ayıramıyoruz. Bu etkinlik sayesinde az da olsa kendimize zaman ayırmış olacağız" dedi.

Bebeğiyle birlikte bisiklet sürme etkinliğine katılan Songül Özen ise, 'Daha önce hiç bisiklet kullanmadım. Şu an çok heyecanlıyım. Pazartesi günleri bu etkinliğe katılmayı düşünüyorum' diye konuştu.