Eşek sütü haram mı? Diyanet açıkladı! Eşek sütü içmek caiz mi, haram mı?

Eşek sütü haram mı? sorusunun yanıtı merak edildi. Eski çağlardan beri tüketilen bir besin ürünü olan eşek sütü günlük yaklaşık olarak 0,2 litre ile 0,3 litre arasında süt ürettiği bilinen dişi eşeklerden elde edilmektedir. Eşek sütü hakkında merak edilen birçok soru mevcuttur. Eşek sütü faydaları nedir? Eşek sütü neye iyi gelir? Eşek sütünün tedavi maksatlı içilmesi caiz midir? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

EŞEK SÜTÜ NEYE İYİ GELİR?

Eşek sütünün içerdiği omega-3 sayesinde kalbi koruyor. İçeriğinde bulunan kalsiyum sayesinde kemik gelişimini artırıp kemik erimesini önlemeye yardımcı bir gıdadır. Balgam söktürücü etkisi bulunmaktadır. Soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklarda meydana gelen ateşi düşürüyor ve iyileşmenize yardımcı oluyor.

EŞEK SÜTÜ HARAM MI?

Etlerinin hükmü ne ise sütlerinin hükmü de odur. Ehil eşeklerin yenilmesi haram olunca, sütlerinin içilmesi de haram olmaktadır. Dolayısıyla eşek sütü içmek haramdır" dedi.

Eşek sütünün tedavi maksatlı içilmesi caiz midir?

İslam dini, insanları maddi-manevi zarar ve kötülüklerden korumak için birtakım kurallar koymuş; zararlı, kötü ve pis şeyleri yasaklamış; temiz ve faydalı olanları ise helal kabul etmiştir (Bkz; Bakara, 2/168, 173; A'râf, 7/157). Bu kapsamda bizzat Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından eşek etinin yenilmesi haram kılınmıştır (Bkz; Buhârî, Megâzî 38; Müslim, Nikâh 29).

İslam âlimlerine görehayvanların sütünün içilmesinin hükmü, etlerine tâbidir. Buna göre eti yenen hayvanların sütünün içilmesi caiz, eti yenmeyen hayvanların sütünün içilmesi ise caiz değildir (Merğînânî, el-Hidâye, IV, 78; İbn Kudâme, el-Muğnî, IX, 425). Buna göre, eşek etinin yenilmesi caiz olmadığından sütünün içilmesi de caiz değildir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şu kadar var ki bir hastalığın tedavisi için, helal maddelerden elde edilmiş bir ilaç henüz üretilmemiş ya da üretilen bu ilaca ulaşma imkanı yok ise, haram olan bir maddenin meslekî ehliyet ve dürüstlüğüne güvenilen uzman bir doktor tarafından tavsiye edilmesi halinde, kullanılması dinen mübah olur. Çünkü "Zaruretler yasakları mübah kılar" (Mecelle, md. 21). Buna göre, meşru tedavi yöntemleri bulunduğu sürece eşek sütünün tedavide kullanılması caiz değildir.

EŞEK SÜTÜ SABUNUNUN FAYDALARI

Sivilce, siyah nokta ve aknelerin giderilmesini sağlar.

Cilt kararmaları ve cilt lekelerine karşı etkilidir.

Cildi gençleştirir ve kırışıklıkları giderir.

Cildin sıkılaşmasını ve dolgunlaşmasını sağlar.

Ciltteki nem oranını dengeleyerek sağlıklı ve parlak bir görünüm verir.

Alerji durumlarında ortaya çıkan cilt kızarıklıkları ve kaşıntılarını azaltır.

Hücreleri yenilediği için, yaşlılık lekelerini azaltır.

Sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarına karşı iyileştirici özelliği vardır.

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