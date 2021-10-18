Erzurum sonbahar renklerine büründü

ERZURUM (AA) - Atatürk Üniversitesi Botanik Parkı'nda sararan ağaçlar

Parkta yürüyüş yapanlar

Doğa fotoğrafçısı Erol Turan ile röportaj Erzurum'daki Ata Botanik Park, sonbaharın renk tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Tarihi eserleri, mistik dokusuyla her mevsim önemli turizm potansiyeline sahip olan Erzurum, sonbahar renkleriyle adeta doğal bir stüdyoya dönüşüyor.

Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesine ait olan Ata Botanik Park'ında, farklı familyadan ağaç, çalı ve çiçeklerin bulunması sonbahar güzelliğini daha da arttırıyor.