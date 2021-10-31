ERZURUM (İHA) - Yollar buz pistine döndü, onlarca tır mahsur kaldı

ERZURUM - Erzurum'da etkili olan Kar yağışı ve soğuk hava sonrası yollar buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise uzun süre yollarda mahsur kaldı.

Doğu Anadolu Bölgesinde 3 gündür devam eden sağanak yağış zaman zaman yerini kar yağışına bırakıyor. Erzurum Çat karayoluna yağan kar sonrası soğuk havanın etkisiyle yollar buz pistine döndü. Kış lastikleri olmayan onlarca tır ise yollarda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise iş makinaları ile tuzlama çalışması gerçekleştir.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Erzincan çevresinin parçalı bulutlu diğer yerlerin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği, yağışların Ardahan çevresinde yağmur ve karla karışık yağmur, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Bayburt çevrelerinde yağmur, yükseklerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altında seyretmesi bekleniyor.