Erzurum'da yetiştirme yurdundaki öğrencilere doğa sevgisi kazandırılacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum'da yetiştirme yurdundaki öğrencilere doğa sevgisi kazandırılacak

AA / Muhammet Mutaf - Haberler | Güncel
Erzurum'da yetiştirme yurdundaki öğrencilere doğa sevgisi kazandırılacak

Erzurum'da, Nene Hatun Yetiştirme Yurdu'nda kalan öğrencilere, karbon salınımı konusu anlatılarak doğa sevgisi kazandırılacak.

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Nene Hatun Yetiştirme Yurdu'nda kalan öğrencilere, karbon salınımı konusu anlatılarak doğa sevgisi kazandırılacak.

Atatürk Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yurtta kalan öğrencilere yönelik "Karbon Ayak İzim Kaç Numara" ve "Kendi Çiçeğimi Yetiştiriyorum" projeleri düzenleyecek.

Yurtta kalan 7-12 yaş grubundaki öğrencilere, iklim değişikliğine sebep olan karbon salınımının kişi bazında bir ölçüsü olan "Karbon ayak izi" tanımı da anlatılacak.

Projeyle karbon salınımının en aza indirilmesi için alınması gereken önlemler, küçük görünen ama zararı büyük olan günlük alışkanlıklar konusunda farkındalık düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Bu kapsamda saksı çiçeği dikecek öğrencilerin hem toprağa temas etmeleri hem de ağaç sevgisi kazandırılması sağlanacak.

Projeyle, yurtta kalan çocukların doğaya duyarlı bireyler olması hedefleniyor.

AA / Muhammet Mutaf - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Seren Serengil Özge Özder Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Hasan Doğan Aykut Kocaman Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erzurum'da yetiştirme yurdundaki öğrencilere doğa sevgisi kazandırılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 15:24:28. #1.12#