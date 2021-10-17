ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da ölmek üzereyken bulunan 3 yavru sincap, Taşdelen ailesinin neşesi oldu

ERZİNCAN - Erzincan'da ölmek üzereyken yol kenarında bulunan 3 yavru sincap bir ailenin en küçük üyeleri oldu.

Erzincan'ın Güllüce köyünde ikamet eden İlhan Taşdelen, ağaç budamaya gittiği Tandırlı köyünden dönerken yol kenarında ağaçtan düşen yavru sincapları buldu. Anne sincabın köpek tarafından boğulduğunu gören Taşdelen, yavru sincapları alarak evine götürdü. Sincapları bulduğunda gözleri açılmamış olduğunu belirten Taşdelen, bütün ailesinin sincapları çok sevdiğini bakımlarını hep birlikte yaptıklarını söyledi. Annesinin süt, ekmek ve fındıkla beslediği sincapları biraz daha büyüttükten sonra doğaya geri bırakacaklarını kaydeden Taşdelen, "Tandırlı köyünde ağaç kestikten sonra dönüş yolunda bir ses geldiğini duydum. ve baktığımda köpek sincaplardan bir tanesini götürüyordu. Durdum, motordan indim ve aşağıda 3 yavru daha olduğunu gördüm. Gözleri daha açılmamıştı ve çok güzel görünüyorlardı. Bende alıp eve götürmeyi bir süre baktıktan sonra doğaya geri salmayı düşündüm. Alıp evime getirdim sincapları. 3 tane kızım vardı, 3 tane daha oldu şimdi 6 tane kızım var. Sincaplara güzelce baktık büyüttük biraz daha büyüttükten sonra Allah'ın izniyle sincapları doğaya geri salacağım." şeklinde konuştu.

Taşdelen ailesinin neşe kaynağı haline gelen sincaplar muziplikleriyle de dikkat çekiyor. Yeni yuvalarına alışan sincaplar zaman zaman da aile fertlerinin tepelerine çıkmayı ihmal etmiyor.

Aile fertlerinden ilköğretim öğrencisi Rüveyda Taşdelen, "Biz bunları çok sevdik. Okula gittikten sonra bunları görmek için eve gelmeyi iple çekiyoruz. Çok sevimliler" dedi.