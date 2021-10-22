Erzincan'da iki yaban keçisi avlayan kişiye 57 bin 129 lira ceza uygulandı

KEMAH, ERZİNCAN (AA) - Erzincan Kemah ilçesinde iki yaban keçisi avladığı iddia edilen kişiye 57 bin 129 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Erzincan Şube Müdürlüğü görevlileri, sosyal medya üzerinden gelen ve bir kişinin kaçak yaban keçisi avladığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti.

Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile irtibata geçen DKMP görevlileri, ilçenin kırsalında 2 yaban keçisi avladığı öne sürülen kişinin E.B. olduğunu belirledi.

Jandarmanın yakaladığı E.B'nin ifadesinde, suçunu itiraf ederek yaban keçilerini geçen yıl ilçe kırsalında avladığını ve yivli tüfeğinin de ruhsatlı olduğunu söylediği belirtildi.

Bu kişiye DKMP görevlilerince 55 bin 554 lirası yaban keçisi avlama tazminatı, 1575 lirası da idari para cezası olmak üzere 57 bin 129 lira ceza uygulandı.