Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı - Haberler
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Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

AA / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

İsmail Ş'nin kullandığı 24 DY 258 plakalı hafif ticari araç, Uluköy- Çağlayan kara yolu Yamaçlı köyü yol ayrımında, Ertuğrul G. idaresindeki 24 UC 623 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada yaralanan her iki sürücünün yanı sıra S.R, E.M, K.N, H.M, R.N. ve D.S, 112 Acil Servis ekiplerince, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alının yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı

Çarpışan iki hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
AA / Kemal Özdemir - Son Dakika Haberleri
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