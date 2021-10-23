Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri'yi kim canlandırıyor? Erşan Kuneri karakteri hangi filmde yer alıyor?

Erşan Kuneri kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Cem Yılmaz tarafından canlandırılan Erşan Kuneri karakteri, Gora filminde sadece 10 dakika görünmesine rağmen halkın oldukça beğenisini kazanmıştı. O gündne bugüne zaman zaman gündme olan karakter şu günlerde yapılan sosyal medya paylaşımalrı ile tekrar gündem geldi. Peki Erşan Kuneri karakteri hangi filmde yer alıyor? Erşan Kuneri kimdir? Erşan Kuneri'yi kim canlandırıyor?

ERŞAN KUNERİ KİMDİR?

Erşan Kuneri, Cem Yılmaz filminde yer alan renkli karakterlerden biridir. GORA ve Arif v 216 filmleriyle tanıdığımız Erşan Kuneri film yapımcısı ve eğlence mekanı sahibidir. Dizide erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin 1975-78 arasındaki sinema macerasını konu alınacak. Erşan Kuneri, Gora filminde 'Film yapımcısı' mesleğiyle ön plana çıkar. 'Arif v 216' filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır.

ERŞAN KUNERİ'Yİ KİM CANLANDIRIYOR?

Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.

Erşan Kuneri

ERŞAN KUNERİ KARAKTERİ HANGİ FİLMDE YER ALIYOR?

Erşan Kuneri karakteri Gora filminde yaklaşık 10 dakika boyunca ekrana gelmiştir.

ERŞAN KUNERİ DİJİTALDE!

Cem Yılmaz, yeni projesi 'Erşan Kuneri' için çalışmalara başlıyor. Yılmaz, "Dijital bir platforma yapacağım" dedi.

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