Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında 'Benim Oyun Sandığım' bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında "Benim Oyun Sandığım" bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı.

Habermetre - Haberler | Toplum
Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin "Toplum Temelli Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Hizmet Modeli"...

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin "Toplum Temelli Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Hizmet Modeli" kapsamında geliştirilen "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti" bilgilendirme toplantısı, sandık dağıtımı yapılacak olan 18 pilot ilden 400 yönetici ve öğretmenin katılımıyla 11-14 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme toplantısı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Sayın Mehmet Caner DEMİR ve UNICEF Türkiye Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Sayın Dr. Lang MA katılımları ile tamamlanmıştır.

Ayrıca erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimi olmayan 2000 aileye, proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti" dağıtımı yapılacaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Işıl Sergen Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Burak Elmas Schumacher Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Nihal Yalçın Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında 'Benim Oyun Sandığım' bilgilendirme toplantısı İstanbul'da yapıldı. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:53:01. #1.11#