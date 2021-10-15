Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi kapsamında

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti'nin ortak finansmanı ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) teknik desteğiyle uygulamaya konulan Erken Çocukluk Eğitiminde Kalite ve Erişimin Arttırılması Projesi'nin "Toplum Temelli Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Hizmet Modeli" kapsamında geliştirilen "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti" bilgilendirme toplantısı, sandık dağıtımı yapılacak olan 18 pilot ilden 400 yönetici ve öğretmenin katılımıyla 11-14 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu bilgilendirme toplantısı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Sayın Mehmet Caner DEMİR ve UNICEF Türkiye Erken Çocukluk Eğitimi Uzmanı Sayın Dr. Lang MA katılımları ile tamamlanmıştır.

Ayrıca erken çocukluk eğitimi hizmetlerine erişimi olmayan 2000 aileye, proje kapsamında 2021-2022 eğitim öğretim yılında "Benim Oyun Sandığım Eğitim Seti" dağıtımı yapılacaktır.

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