Ergene Nehri'nin su kalitesi kimyasal oksitte 4'üncü sınıf çıktı

Yıldız Dağları'ndan doğan ve 283 kilometre yol katederek, Meriç Nehri ile birleştikten sonra Ege Denizi'ne dökülen Ergene Nehri, yıllardır kimyasal ve evsel atıklar nedeniyle çevreye zehir saçıyor. Edirne'de Uzunköprü Belediyesi, Ergene Nehri'nde yaptırdığı su analiz raporunu açıkladı. Raporda, nehrin kimyasal oksit su ihtiyacının yüksek ve su kalitesinin 4'üncü sınıf olduğu belirtildi. Nehir suyunda ayrıca, az da olsa siyanür, azot, krom, çinko, bakır, demir de bulundu.

Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Seçkin İnceoğlu, Ergene'nin kirli akması nedeniyle ilçenin göç verdiğini söyledi. Ergene Nehri'nden daha öncelerinde yüzüp, balık tuttuklarını anlatan İnceoğlu, "Bırakın, şu an balığı; bir kurbağa, böcek sesi bile hiç duyamıyoruz. Bu kirlilikte bir canlının yaşaması mümkün değil. Uzunköprü'nün nüfusu 46 binlerden, 30 binlere kadar düştü. Bu tamamen tarımla geçinen ilçesinin göç vermesi demektir. Uzunköprü ilçemiz ciddi anlamda göç veriyor. Çerkezköy'e fabrikalarda çalışmak için çok sayıda insan gidiyor. Bunun nedeni tarım arazilerindeki verimin azalması. Böyle olunca ekilen çeltiklerde verim alamayan çiftçi, tarlasını ekmek istemiyor. Bu nehir; böyle kirli akmaya devam ederse, Uzunköprü ilçemiz göç nedeniyle köy olmaya doğru gidiyor. Nehirden gelen kötü koku nedeniyle bazı mahallerde insanlar pencerelerini açamıyor. Sivrisinek popülasyonu arttı. Buradaki akan kirli su buharlaşıp tabii ki kentin üstüne de gidiyor ve bu havayı soluyan insanlar da ciddi rahatsızlanacaklardır. Ergene Nehri'mizin bir an önce temiz akmasını istiyoruz" diye konuştu.