Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı - Haberler
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Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak Ereğli yolu Kandilli yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaza yaptı. Kaza sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken. diğer sürücüler tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

Ereğli-Zonguldak yolunda kaza: 2'si çocuk 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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