Erdoğan'dan Merkel'e Ortaköy tablosu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erdoğan'dan Merkel'e Ortaköy tablosu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Erdoğan'dan Merkel'e Ortaköy tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, veda ziyareti için İstanbul'a gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırladı. Huber Köşkü'nde bir görüşme gerçekleştiren iki lider daha sonra bir basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Merkel'e Ortaköy'ün resmedildiği bir tablo hediye etti.

İki lider, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde 1 saat süren ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından balkona çıkan Erdoğan ve Merkel, burada bir süre sohbet etti. Erdoğan ve Merkel daha sonra yemekte bir araya geldi. Erdoğan, Merkel'e Rizeli ressam Selahattin Kara'nın yaptığı Ortaköy tablosunu hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tablo hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 yıl önce Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan veda ziyaretine gelen Merkel'e övgüler yağdırdı! Konuşmasını Almanca bitirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan veda ziyaretine gelen Merkel'e övgüler yağdırdı! Konuşmasını Almanca bitirdi

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: İnsanı yardım talepleri oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını anlattı: İnsanı yardım talepleri oldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Ahmet Davutoğlu
Magazin Yemek Tarifleri Müge Anlı Kubilay Aka
Spor Şenol Güneş Kerem Aktürkoğlu Muslera Schumacher
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Salih Ayhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Erdoğan'dan Merkel'e Ortaköy tablosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:35:23. #1.11#