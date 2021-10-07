Enişte, kendisini bıçaklayan kayınbiraderinden şikayetçi olmadı - Haberler
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Enişte, kendisini bıçaklayan kayınbiraderinden şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Haberler | Güncel
Enişte, kendisini bıçaklayan kayınbiraderinden şikayetçi olmadı

KAYSERİ'de iki gün önce 'çocuk görme' meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Kadir U.'yu bıçakla yaralayan kayınbiraderi M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de iki gün önce 'çocuk görme' meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Kadir U.'yu bıçakla yaralayan kayınbiraderi M.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, iki gün önce saat 17.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, boşanma aşamasında olan Kadir U., kayınbiraderinin iş yerine gelerek, 'çocuk görme' meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K., iş yerinde bulunan bıçakla eniştesi Kadir U.'yu bacağından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kadir U.'yu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Eniştesini bıçakla yaralayan M.K. ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Kadir U. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kadir U.'nun şikayetçi olmaması üzerine M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.


Enişte, kendisini bıçaklayan kayınbiraderinden şikayetçi olmadı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Dalkılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Enişte, kendisini bıçaklayan kayınbiraderinden şikayetçi olmadı - Haberler
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