Endonezya'daki tıbbi atık sorunu - Haberler
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Endonezya'daki tıbbi atık sorunu

AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel

Atık çöplüğü Çöplükteki plastik eldivenler, şırıngalar, koruyucu elbiseler,hortumlar Atık çöplüğünde çalışan insanlar Endonezya'nın Batı Java bölgesinin Bekasi kentindeki Burangkeng atık çöplüğünde zararlı ve zehirli çok sayıda tıbbi atık yer alıyor.

Atık çöplüğü

Çöplükteki plastik eldivenler, şırıngalar, koruyucu elbiseler,hortumlar

Atık çöplüğünde çalışan insanlar Endonezya'nın Batı Java bölgesinin Bekasi kentindeki Burangkeng atık çöplüğünde zararlı ve zehirli çok sayıda tıbbi atık yer alıyor. Atık çöplüğünde, hastanelerden ve kliniklerden geldiği değerlendirilen, hastalarının kanlarının bulunduğu hortumlar, plastik eldivenler, şırıngalar, koruyucu elbiseler, hastalardan alınmış hızlı test sonuçları ve antikor tüpleri bulunuyor. Pandemi sürecinde atık çöplüğüne çok sayıda tıbbi atığın da karıştığı belirtildi.

Endonezya'daki tıbbi atık sorunu

Endonezya'daki tıbbi atık sorunu

Endonezya'daki tıbbi atık sorunu

Endonezya'daki tıbbi atık sorunu
AA / Dasril Roszandi - Son Dakika Haberleri
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