Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş İzmir'de

İZMİR (Habermetre) - Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyarette bulundu.

Ziyaret süresince kendisine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Mahmut Çorumlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları, Asayiş Daire Başkanı Vedat Mercan, İnşaat Emlak Daire Başkanı Ahmet Nehar Poçan, Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, görevli personelimiz ile görüştü ve gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İl Emniyet Müdür Yardımcıları ve İlçe Emniyet Müdürleri ile bir araya geldi.

Toplantıda genel güvenlik ve asayiş hizmetleri hakkında bilgi alan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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