Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum ve Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, G-20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da lider eşleriyle bir araya gelerek, tarihi yapı Kolezyum ve Giardino all'İtaliana adı verilen bahçeyi gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya yaptığı resmi ziyarete eşi Emine Erdoğan eşlik ediyor. Emine Erdoğan, Roma'da zirveye ev sahipliği yapan İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello ve diğer liderlerin eşleri ile bir araya geldi. Emine Erdoğan ve lider eşleri, Roma'nın sembolik yapılarından tarihi Kolezyum'u gezdi. Daha sonra Cappello'nun verdiği öğle yemeğine katılan Emine Erdoğan, burada lider eşleri ile sohbet etti. Yemekten sonra Cappello, Emine Erdoğan ve lider eşlerine Giardino all'İtaliana adlı bahçeyi gezdirdi.

(İHA)

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

Emine Erdoğan, Roma'da lider eşleriyle tarihi Kolezyum ve Giardino all'İtaliana'yı gezdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nde aile fotoğrafı çekimine katıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet

Çok Okunan Haberler

title