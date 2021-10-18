Emin Kar kimdir? Emin Kar öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Emin Kar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Emin Kar'ın vefatının ardından vatandaşlar, Emin Kar kimdir, neden vefat etti? Emin Kar'ın hastalığı neydi? Emin Kar kaç yaşında? Emin Kar nereli? gibi soruların cevaplarını merak etti. İşte detaylar...

EMİN KAR ÖLDÜ MÜ, NEDEN VEFAT ETTİ, HASTALIĞI NEYDİ?

Eski Samsunspor Kulübü Başkanı ve futbolcusu 61 yaşındaki Emin Kar, hayatını kaybetti.

Samsunspor kafilesinin 20 Ocak 1989 tarihinde geçirdiği trafik kazasında yaralanan ve felç kalan, kulüp tarihinin önemli isimlerinde Kar, 4 gün önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi.

Emin Kar'ın cenazesi Büyük Cami'de kılınacak ikindi namazına müteakiben toprağa verilecek.

EMİN KAR KİMDİR?

Emin Kar (1 Ocak 1960, Trabzon - 18 Ekim 2021), profesyonel kariyerini Samsunspor'da sürdürmüş olan Türk eski futbolcu, Samsunspor başkanı ve yöneticisi.

EMİN KAR KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri:

Trabzon Endüstri Meslek Lisesinin okul takımında başladığı futbola 1980'de kurulan Yalıspor'da devam eden Emin Kar, 1981'de Trabzon Amatör Karma'ya seçilmiştir. Trabzon, Rize, Giresun ve Ordu amatör karmalarının katıldığı turnuvada Samsunspor tarafından izlenilip beğenilen Kar, 1981 yılında takıma transfer edilmiştir.

1981-82 sezonunda profesyonel olduğu Samsunspor ile o zamanki adı Türkiye 2. Futbol Ligi olan 1. Lig'de şampiyonluk yaşamış ve Süper Lig'de forma giyme fırsatını yakalamıştır. Süper Lig şampiyonluğuna oynayan ve Samsunspor taraftarlarınca "efsane" olarak nitelenen kadronun değişmezlerinden biri olan Kar takımda kaptanlığa kadar yükselmiştir. Samsunspor'un Türkiye Kupası finaline kadar çıktığı 1987-88 sezonunda 35 maça çıkmış, 4 de gol kaydetmiştir. 20 Ocak Faciası'nda ise belden aşağısı sakat kalmış ve futbol hayatı sonlanmıştır.

Top kapma ve karambolden top çıkarma becerisi nedeniyle Kırkayak olarak anılan Kar, Samsunspor taraftarlarınca seçilen Samsunspor tarihinin en iyi on birinde yer almıştır.

Yöneticilik kariyeri:

Samsunspor'un küme düştüğü 2005-06 sezonunda takımda idari menajer olarak görev almıştır. 2012-13 sezonu başında ise kulüp başkanı olmuştur. 2014 yılının haziran ayında yapılan olağanüstü kongrede yeniden aday olarak tekrar seçilen Emin Kar, 7 Ekim 2014 tarihinde ise kendisine karşı gerçekleştirilen kişisel saldırıları gerekçe göstererek istifa edeceğini açıklamış ve 21 Ekim günü de yönetim kuruluna istifa mektubunu vererek resmen başkanlıktan ayrılmıştır. 2018 yılında Samsunspor başkanı olan İsmail Uyanık'ın yardımcısı olarak kulüpte tekrar görev almışsa da sezon sonunda istifasını sunmuştur.

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