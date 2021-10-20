Emet Belediyesi Muhtarlar Gününde Köy ve Mahalle Muhtarlarını Bir Araya Getirdi 19 Ekim Muhtarlar günü münasebetiyle Emet belediyesince merkez mahalle muhtarları ve köy muhtarları onuruna yemek verildi. Emet kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'ında katıldığı programda, muhtarlara hitap eden Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, demokrasimizin muhtarlardan başladığına vurgu yaparak tüm muhtarların muhtarlar günün kutladı. Muhtarlara hitap eden ve Pandemi döneminde mahalle ve köy muhtarları ile koordineli çalıştıklarını belirten belediye başkanı Hüseyin Doğan, hiçbir sorumlulukları olmamasına rağmen köylerde covid-19'dan vefat eden vatandaşların defni içinde özel ekip kurup, köy halkı ve muhtarlıklarının mağdur olmalarını önlediklerini belirtti. Cenaze nakil araçlarının yetersiz gelmesi ile sıfır bir cenaze nakil aracıda aldıklarını ifade eden Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, makine ve ekip konusunda sıkıntıları olmadığını ve destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Gerek merkezde oturan gerekse köylerde oturan ve Salı günleri ilçe pazarına inen kadınlar için bir Hanımlar lokali oluşturduklarını ifade eden Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan tesisler tanıtımı için muhtarlardan destek istedi. Eski Sağlık meslek lisesi binasında oluşturulan Emet belediyesi Sosyal ve kültürel kompleksi bünyesinde açılan Hanımlar lokalinde merkezde ve köylerde oturan tüm hanımların istifade edebileceğini belirtti. Belediye olarak keçi peynirini markalaştırma adına yapılan çalışmalara da değinen Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan köylerdeki küçük baş hayvan üreticilerimizin projeye destek vermeleri ile Emet ilçesinin köyleri ile beraber kalkınabileceğine vurgu yaptı. Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan, üretim artıkça büyüyecek kooperatiften daha fazla üreticilerimizin istifade edebileceğini belirtti. Programda tüm muhtarlar adına öz alan Akpınar Mahallesi muhtarı İlhan Özdemir düzenlenen etkinlikler için Emet belediyesine ve Emet Kaymakamlığına teşekkür etti.

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