Emekli olan itfaiyeci ağabeylerimizi uğurladık - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli olan itfaiyeci ağabeylerimizi uğurladık

Habermetre - Haberler | Toplum
Emekli olan itfaiyeci ağabeylerimizi uğurladık

Haberlerİtfaiye teşkilatımıza uzun yıllar boyunca emek veren 9 personelimiz için Silivri İtfaiye istasyonumuzda tören düzenlendi.

Haberler İtfaiye teşkilatımıza uzun yıllar boyunca emek veren 9 personelimiz için Silivri İtfaiye istasyonumuzda tören düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak, yöneticilerimiz ve mesai arkadaşlarımızın da katıldığı törende emekli olan personelimize bugüne kadar ki yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür plaketleri takdim edildi. Merhum Durmuş Koç ağabeyimizin plaketi eşi Melek hanım ve oğlu Tayfur beyfendiye, İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak tarafından takdim edildi. Ağabeyimiz merhum Durmuş Koç'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz Emekli olan Mahmut Azman, Mehmet Yaka, Ramis Çalışır, Mustafa Yüksel, Ömer Kalburcuoğlu, Mustafa Yücegök, İlyas Güzelyurt, Nehat Meriç, ağabeylerimize İstanbul İtfaiyesi adına kendilerine vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyor gelecek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Burak Sergen Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Muslera Cristiano Mesut Özil Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Demir Çelik Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Emre Belözoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Emekli olan itfaiyeci ağabeylerimizi uğurladık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 01:51:02. #1.13#