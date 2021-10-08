Emekli olan itfaiyeci ağabeylerimizi uğurladık

Haberler İtfaiye teşkilatımıza uzun yıllar boyunca emek veren 9 personelimiz için Silivri İtfaiye istasyonumuzda tören düzenlendi. İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak, yöneticilerimiz ve mesai arkadaşlarımızın da katıldığı törende emekli olan personelimize bugüne kadar ki yapmış oldukları özverili çalışmalar için teşekkür plaketleri takdim edildi. Merhum Durmuş Koç ağabeyimizin plaketi eşi Melek hanım ve oğlu Tayfur beyfendiye, İtfaiye Daire Başkanımız Remzi Albayrak tarafından takdim edildi. Ağabeyimiz merhum Durmuş Koç'a Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar dileriz Emekli olan Mahmut Azman, Mehmet Yaka, Ramis Çalışır, Mustafa Yüksel, Ömer Kalburcuoğlu, Mustafa Yücegök, İlyas Güzelyurt, Nehat Meriç, ağabeylerimize İstanbul İtfaiyesi adına kendilerine vermiş oldukları hizmetler için teşekkür ediyor gelecek hayatlarında, sağlık, mutluluk ve başarı diliyoruz.

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