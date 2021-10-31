Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Haberler | Güncel
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

SAMSUN'da emekli emniyet amiri Osman Türkmen'in (50) evinde cansez bedeni bulundu.

İLKADIM, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'da emekli emniyet amiri Osman Türkmen'in (50) evinde cansez bedeni bulundu. Türkmen'in şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve yaklaşık bir sene önce emekli olan Osman Türkmen, çocukları tarafından, evinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kontrolünde Türkmen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Türkmen'in ölümü şüpheli bulundu. Türkmen'in cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Samsun
Emekli emniyet amiri, evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Mustafa İnan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM

Son dakika haberleri | AYNI AİLEDEN 15 GÜNDE KORONAVİRÜSTEN 4'ÜNCÜ ÖLÜM
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title