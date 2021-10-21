Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu, oyuncuları?

Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi El Kızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Elkızı ne zaman başlayacak? Elkızı konusu nedir? Elkızı oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

ELKIZI DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Sevda Erginci'nin hayat vereceği Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak. Projede Erginci'nin yanı sıra Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Fırat Doğruloğlu, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler yer alıyor.

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Sevda Erginci'nin canlandıracağı Ezo isimli genç bir kızın annesinin kaderini yaşaması ve intikamını alması dizinin ana konusu olacak.

ELKIZI DİZİSİ HİKAYESİ

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

Elkızı yakında FOX'ta!

Elkızı dizisi 23 Ekim Cumartesi saat 20.00'de FOX TV izleyicisiyle buluşacak.

ELKIZI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ezo'nun acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi başarılı isimler rol alıyor.

ELKIZI DİZİSİ KÜNYESİ

YAPIM ŞİRKETİ: NTC MEDYA

YAPIMCI: MEHMET YİĞİT ALP

YÖNETMEN: FERİDE KAYTAN

SENARYO: HİLAL YILDIZ

OYUNCULAR:

SEVDA ERGİNCİ,

FİKRET KUŞKAN,

PERİHAN SAVAŞ,

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ,

MÜNİR CAN CİNDORUK,

SEDEF AVCI,

TOPRAK SAĞLAM,

FIRAT DOĞRULOĞLU,

ÇAĞLA ŞİMŞEK,

SİNAN ARSLAN,

PELİNSU ÇİLELİ,

MACİT KOPER

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