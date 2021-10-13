Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk ve Sedef Avcı'nın yer aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Elkızı dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Diziseverler Elkızı ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Elkızı 1. bölüm fragmanı İZLE! Elkızı yeni bölüm ne zaman, konusu nedir? soruları ile Elkızı dizisi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki, Elkızı ilk bölüm fragmanı yayınlandı! Elkızı 1. bölüm fragmanı İZLE! Elkızı yeni bölüm ne zaman, konusu nedir? İşte detaylar...

ELKIZI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, küçük yaşta öksüz kalan Ezo isimli bir genç kızın acı dolu hayat hikayesini ekranlara taşıyacak.

Elkızı'nın açıklanan hikayesi:

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "El kızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.

Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.

Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ELKIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Elkızı 23 Ekim Cumartesi FOX'ta! Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ELKIZI DİZİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

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