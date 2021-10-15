Elektrik Kesintisi - Haberler
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Elektrik Kesintisi

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Elektrik Kesintisi

17. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek YerlerHatay'ın Defne İlçesi Ballıöz Mahallesi, Kara Geçili, Çokur Bahçe, Toygarlı Yol Üzeri, Merkez, 9307, 9275, 9296, 9289, 9271, 9320, 9286, 9295, 9265, 9285, 9311, 9301, 9322. ve 9309.

17. 10. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Defne İlçesi Ballıöz Mahallesi, Kara Geçili, Çokur Bahçe, Toygarlı Yol Üzeri, Merkez, 9307, 9275, 9296, 9289, 9271, 9320, 9286, 9295, 9265, 9285, 9311, 9301, 9322. ve 9309. Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Çatköy Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi 739 Nolu Sokağa 9: 00-12: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi Muzaffer İkiz, Zeki Karaman Sokaklarına 9: 30-12: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kırıkhan İlçesi Baldıran, Başpınar, Çiloğlanhüyüğü, Gölbaşı, İçada, Kamberlikaya, Kangallar, Muratpaşa, Kızılkaya, Özkızılkaya, Sucuköy, Torun, Adalar, Yalangoz, Aygırgölü, Demirkonak, Gültepe, İncirli, Kalatepe Mahallesine 10: 00-14: 00 saatleri arasında Arıza Kaynaklı çalışma nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Payas İlçesi Yenişehir Mahallesi Ömer Şahin, Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz, Huzur, Koyuncu Sokakları ile Yıldırım Beyazıt mahallesi Özkul Çolak Sokağa 9: 00-13: 00 saatleri arasında 3. Şahıs çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Bezge Mahallesi Namık Kemal (Cumhuriyet), Parlak, Uzunkuyu, Yeni, Ziya Paşa, Çıkmaz, Gül, Korkmaz, Mezarlık, Sümbül, Ballık, Karakol, Lale, Namık Kemal, Ali Yılmaz, Mezarlık (Cumhuriyet), Ucuzluk, Yeni Camii, Uzunkuyu/1, Yeni/1, Namık Kemal/2, Uzunkuyu/8, Mezarlık/6, Sümbül/1, Mezarlık/4, Mezarlık/7, Ziya Paşa/2 ve Namık Kemal/3 Sokağa 9: 30-18: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Çamaltı Mahallesi Atatürk, Çamlıca, Şehit Bahtiyar Karaca, Faik Pınar, Hastane, Vali M. Lütfullah Bilgin, Menekşe, Atatürk/1, Atatürk/4, Atatürk/2 ve Atatürk/3 Sokak, Kurtuluş Mahallesi Fatih, Karalar, Atatürk, Eller, Gündüz, Sakarya, Tekel, İstiklal, Atatürk/6, Kurtuluş/15, Kurtuluş_1 ve Kurtuluş/14 Sokak, Tutlubahçe Mahallesine 15: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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