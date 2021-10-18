Elden Ring'in Çıkış Tarihi Ertelendi

FromSoftware'in geliştirdiği Elden Ring için çıkış tarihi bir ay kadar ertelendi.

Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan duyuruya göre, Elden Ring çıkış tarihi 25 Şubat 2022 olarak değişti. Normalde oyunun 21 Ocak'ta piyasaya sürülmesi planlanmıştı. Böylece Horizon Forbidden West ve Dying Light 2 gibi iki büyük oyunla aynı ayda çıkış yapacak.

Bununla birlikte Elden Ring için kasım ayında kapalı test süreci gerçekleşeceği de açıklandı. Kapalı test sürecine katılacak kişiler oyunun resmi internet sitesinde açılan kayıt formunu dolduranlar arasında seçilecek ve bu sayede az sayıdaki kişi oyunu çıkışından önce ilk kez oynama fırsatı yakalayabilecek.

Elden Ring'in çıkış tarihinin bir ay kadar ertelenmesinin nedeni ise "oyunun sunduğu derinliğin ve stratejik özgürlüğün ilk beklentilerin üzerine çıkması" olarak belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde ise oyunun Xbox One sürümüne ait yaklaşık 30 saniyelik kısa bir oynanış görüntüsü sızmıştı. Oyunla ilgili yeni bilgilerin ve görüntülerin aralık ayında düzenlenecek olan The Game Awards 2021 etkinliğinde yer alması bekleniyor.

Bandai Namco'nun yayıncılığını yaptığı Elden Ring ilk kez E3 2019'da duyurulmuştu. FromSoftware'in ve Hidetaka Miyazaki'nin sıradaki büyük oyun projesi konumundaki Elden Ring'in hikayesinin hazırlanmasında George R. R. Martin de görev almıştı. Elden Ring her ne kadar souls türünde olsa da, bazı yönleriyle farklı olacak.

Elden Ring, 25 Şubat 2022'de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC platformları için çıkacak.

Elden Ring'ten Kısa Oynanış Videosu Sızdı

SaveButonu - Son Dakika Haberleri