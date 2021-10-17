Elazığ'da trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Merkez Malatya Caddesi Çaydaçıra Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 M 0001 plakalı minibüs ile 38 AES 309 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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