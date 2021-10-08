Ekim 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantısı 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Haberler
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Ekim 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantısı 2.Birleşimi Gerçekleştirildi

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Ekim 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantısı 2.Birleşimi Gerçekleştirildi

Çatalca Belediye Meclisimiz Ekim Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 08. 10. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.

Çatalca Belediye Meclisimiz Ekim Ayı 2021 Yılı Toplantısının 2. Birleşimi 08. 10. 2021 Cuma günü saat 11. 00'de Başkanımız Mesut Üner Başkanlığında Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti.

Ekim ayı 2021 yılı Meclis Toplantımızın Çatalca'mıza hayırlı olmasını temenni eden Başkanımız Mesut Üner'in ardından, Meclis toplantımızın gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti.

GÜNDEM Açıklaması

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Haber: Ekim 2021 Çatalca Belediyesi Meclis Toplantısı 2.Birleşimi Gerçekleştirildi - Haberler
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