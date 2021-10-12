EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama - Haberler
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EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
EGM'den, Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay hakkında açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay' ile ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı.

ANKARA (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından, bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan, ' Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay' ile ilgili yazılı bir açıklama yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce söz konusu olay hakkında yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer adlı:

"12 Ekim 2021 tarihinde bazı sosyal medya platformları ve basın yayın organlarında yer alan 'Ankara'da bir emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay' ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

Bahse konu olayın, 26.11.2020 tarihinde Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde meydana geldiği, Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan araştırma sonucu, dosyanın işleme konulmamasına dair karar verildiği, ayrıca konu ile ilgili olarak Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 19.03.2021 tarihinde KVYO (karar verilmesine yer olmadığına) kararı verildiği anlaşılmıştır.

Söz konusu personelin, Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu itiraz neticesinde ise Başsavcılık tarafından 14.09.2021 tarihinde 4483 sayılı kanun kapsamında Ankara Valiliği'nden soruşturma izni talep edilmiş olup, Valiliğin 29.09.2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüze intikal eden talebi doğrultusunda gerekli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir." - ANKARA

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