Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı - Haberler
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Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki kahraman komandolar, sabah koşusunu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe merkezinde yaptılar.

ISPARTA (İHA) - Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki kahraman komandolar, sabah koşusunu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe merkezinde yaptılar. Komandolar, söyledikleri marşlarla sokakları inlettiler.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komandolar, Cumhuriyet Bayramı'na söyledikleri marşlar ile coşku kattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Eğirdir'de de coşku ile kutlandı. Vatandaşlar, komandoların marşlarıyla bayram sabahına uyandı. Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yetiştirilen komandolar tempolu Cumhuriyet koşusu yaparak, marşlar eşliğinde Eğirdir'in sokaklarını inletti. Komandoların ilçe merkezindeki faaliyeti, vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. - ISPARTA

Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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