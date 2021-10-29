Eğirdir, komandoların marşıyla Cumhuriyet Bayramı'na uyandı

ISPARTA (İHA) - Isparta Eğirdir Dağ Komando Okulundaki kahraman komandolar, sabah koşusunu Cumhuriyet Bayramı nedeniyle ilçe merkezinde yaptılar. Komandolar, söyledikleri marşlarla sokakları inlettiler.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde komandolar, Cumhuriyet Bayramı'na söyledikleri marşlar ile coşku kattı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Eğirdir'de de coşku ile kutlandı. Vatandaşlar, komandoların marşlarıyla bayram sabahına uyandı. Eğirdir Dağ Komando Okulu Ve Eğitim Merkezi Komutanlığında yetiştirilen komandolar tempolu Cumhuriyet koşusu yaparak, marşlar eşliğinde Eğirdir'in sokaklarını inletti. Komandoların ilçe merkezindeki faaliyeti, vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. - ISPARTA