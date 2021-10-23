eFootball 2022'ye gelmesi beklenen güncellemeden kötü haber geldi - Haberler
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eFootball 2022'ye gelmesi beklenen güncellemeden kötü haber geldi

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
eFootball 2022'ye gelmesi beklenen güncellemeden kötü haber geldi

eFootball'ın çok kötü bir çıkış yaşamasından sonra yaşanan bu hataların ilk güncellemede giderileceğini paylaşan Konami ekibi, dün Twitter'da yaptığı açıklama ile güncellemenin ertelendiğini belirtti.

Konami'nin geliştirdiği eFootball 2022, piyasaya sürülmesiyle beraber hayranlarını çok üzdü. Bu durumu bir sonraki güncelleme ile telafi edeceklerini söyleyen geliştirici ekip Konami, bir sonraki güncellemenin Ekim ayı içerisinde olacağını söylemişti fakat dün Twitter'dan yaptığı açıklama ile 0.9.1 güncellemesinin Kasım ayının ilk haftasına ertelendiğini açıkladı.

eFootball hayranları, eFootball 2022'nin piyasaya sürülmesini dört gözle bekliyorlardı fakat piyasaya sürülmesiyle beraber büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Oyuncu modellemeleri ve oynanışıyla eFootball takipçilerinin hevesini kursağında bırakan, Konami özür dilemek zorunda kalmıştı. Özellikle Ronaldo ve Messi'nin tasarımı, büyük dalga konusu ve bolca eleştirilere maruz kalmıştı.

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eFootball'ın Twitter'dan paylaştığı tweet'de eFootball 2022'nin ertelendiğini ve yaşanan ertelenmeden dolayı özür dilediklerini belirttiler.

"eFootball 2022 oynadığınız için çok teşekkür ederiz

Tüm kullanıcıları 0.9.1 sürümünün yayınlanmasını Kasım ayının başlarına ertelemeye karar verdiğimizi bildirmek isteriz.

Gecikme ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Umarız, alınan ek süre, tüm kullanıcılarımız için deneyimin iyileştirilmesini sağlamamıza olanak tanır.

Düzeltmelerin tarihini ve ayrıntılarını onaylanır onaylanmaz duyuracağız. Bu arada, oyunu geliştirmek için çalışmaya devam edeceğiz ve sizinle eFootball'da çalışmayı dört gözle bekliyoruz.

Sabrınız için teşekkürler."

eFootball 2022'ye gelecek güncelleme ertelendi

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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