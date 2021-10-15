Efes Selçuk Belediye Meclisi Ekim Ayı Meclis Toplantısı yapılan üçüncü oturumla tamamlandı

SELÇUK, İZMİR (Bültenler) - Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşen Ekim Ayı Meclis Toplantısı'nda ilk olarak 2022 Mali Yılı Tarife Cetveli oy birliğiyle geçti. Tarife Cetvelinin ardından 2022 Mali Yılı Bütçesi belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

Dilek ve temenniler kısmında konuşan Başkan Sengel; " 2022 yılına girerken bütün Efes Selçuk'a hem memnuniyetlerini hem taleplerini sorduğumuz bir sms gönderdik. Almış olduğumuz cevaplar aslına bakarsanız bizim 2022 yılında yapmayı planladığımız ve öncelik sıralaması yaptığımız işlerle bire bir aynıydı. Bunlardan bir tanesi yollarla ilgiliydi. İller Bankası'na yapmış olduğumuz müracaatın kabul edilmesiyle birlikte 7 Ekim itibariyle alt yapısı biten,bunun özellikle altını çiziyorum, yollarla ilgili ihalemizi gerçekleştirdik" dedi.

Pandemi şartlarının turizmden gelir elde eden bir kent olan Efes Selçuk'u derinden etkilediğini belirten Başkan Sengel; "Biz yolumuza devam ediyoruz. 2022 yılı bütçesi önemli bir bütçe. Katılımcı bir bütçe oldu. Hem komisyon üyelerinin bütününün katılması ile birlikte hem de halka sorduklarımızla birlikte yapacaklarımızın sıralamasının birbirine uyması anlamında bu bütçe katılımcı bir bütçe oldu.İnşallah bu yatırımları yapmak bize nasip olsun. Katkım koyan, dahil olan, el uzatan, hangi makam ve partide olursa olsun herkese çok teşekkür ediyoruz.2022 Mali Yılı Bütçemiz hayırlı olsun" dedi.

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