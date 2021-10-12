Edremit'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Edremit'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

AA / Hakan Firik - Haberler | Güncel
Edremit'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Barış Güzel idaresindeki 10 AFP 193 kamyonet, Balıkesir- Çanakkale kara yolunun Kavlaklar Mahallesi mevkisinde Ramazan Orhan'ın kullandığı 34 SE 3200 plakalı tır ile çarpıştı.

Kazada, kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü Güzel, itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis görevlileri tarafından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Hakan Firik - Son Dakika Haberleri
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Haber: Edremit'te tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı - Haberler
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