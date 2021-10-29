Edho ne zaman başlayacak? 26 Ekim Salı günü yayınlanacağı fragmanlar ile duyurulan ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayın akışındaki son dakika değişikliği ile diziseverlerin büyük tepkisini almıştı. Diziseverler yeni sezonun yayınlanmamasının ardından internette en çok "EDHO ne zaman başlayacak? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman yayınlanacak? EDHO ne zaman yayınlanacak? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak?" sorularını araştırmakta. EDHO ile ilgili detaylar haberimizde.

EDHO NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EDHO ya da uzun ismiyle Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezonuyla 2 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 200. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 200. bölümü 26 Ekim Salı günü yayınlanması bekleniyordu. İddialara göre ATV ile yapımcı şirket arasında yaşanan olumsuzluk nedeniyle yayınlanmamıştı. Bir aksilik olmaması durumunda fenomen dizinin 200.bölümü 2 Kasım Salı günü yayınlanması bekleniyor.

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